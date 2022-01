'Arụ na-eme n'ala Igbo bụ 'cancer' aga awapụ' - Asari Dokubo

otu elekere gara aga

Ọ kọtọrọ ndị niile nwere agba n'ala igbo maka ịgba nkịtị ajọ ihe dị otu a, bụ nke ọ na-ebo ndị otu Indigenous People of Biafra, Ipob, na-eme n'ala Igbo, maka egwu ha na-atụ.

"Ala Igbo bụ be anyị, anyị agaghị ahapụ ndị ajọọ mmadụ ka ha bịa were ọnọdụ".

O kwuru na ya na ndị be Nnamdi Kanu akpaala kemgbe e jidechara ya.

Asari si na ya so gbaa mbọ ihu na ntuliaka Anambra gara were were.