Ukraine tension: Joe Biden agwala ndị America nọ na Ukraine ka ha rie mbombo ọsọ

nkeji 55 gara aga

Ụlọọrụ n'Amerịka na ahụ maka mba ofesi bụ US State Department agwala ndị be ha nọ na Ukraine ka ha were ọsọ were ije buru ngwongwo ha pụọ ebe ahụ maka ihe nwereike ime.