'Etu anyị si buru asụsụ Igbo gaa mahadum Oxford' - Nwelue na Umenyirioha

nkeji 35 gara aga

Engligbo abụghị ihe ọjọọ, e kwesịrị ịkwado ya

Ọ dị mkpa ka ọmụmụ asụsụ Igbo na-abawanye

Ikechukwu Umenyirioha kwuru na ọ dị mkpa ka e nwee otu na-akwalite ọmụmụ asụsụ Igbo, dịka otu a kpọrọ ‘Society for Promotion of Igbo Language and Culture’ (SPILC) n’oge gara aga.