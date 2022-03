International Day Of Women Judges: Ihe dị mkpa ị kwesiri ima maka Binta Nyako bụ ọkaikpe nọ n’isi ikpe Nnamdi Kanu

nkeji 32 gara aga

Kedụ onye bụ ọkaikpe Binta Nyako?

Binta Nyako so n'otu n'ime nwunye anọ di ya luru.

Otu ọkpụrụkpụ ihe Nyako mere na Bauchi bụ na o ihere kọmitii nke zọtara nnwereonwe nye ngalaba ikpe na steeti ahụ, maọbu "financial autonomy for the judiciary" na bekee.