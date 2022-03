Buhari's Visit: Ihe atọ Onyeisiala Muhammadu Buharị na-abịa ịme na Legọs

otu elekere gara aga

Njem onyeisiala na Legọs - Gọọmentị ekwuola na ha ga-emechi ụzọ ụfọdị ebe o ga-esi agafe

Oladeinde sị na ụgbụọala is Apapa/Oshodi ga-esizi Agege Motor Road banye PWD na Works Road maọbụ General Adeyinka Adebayo Road were abanye Oba Akinjobi gawafia Ikeja General Hospital were gawa ụzọ gara ọdọụgbọelu nke ime obodo Naịjirịa.