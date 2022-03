Peter Obi : Ihe ndị mere ọtụtụ ụmụ Naijiria ji hụ aka chịburu Anambra steeti

otu elekere gara aga

Ọ gụrụ 'Philosophy' na Mahadum 'University of Nigeria, Nsukka n'afọ 1984.

O mechara gakwa akwụkwọ na mahadum kajara akaja n'ihe gbasara akụnaụba gụnyere Harvard Business School, Boston, USA; London School of Economics, Institute for Management and Development, Switzerland wdg.