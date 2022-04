Open Grazing Ban: Anyị ga-amalite ịhụ na iwu mmachị ịchịgharị ehi dị ire – Ipob

Ọnụ na-ekwuru otu 'Indigenous People of Biafra' (Ipob) bụ Emma Powerful ekwuola na ha ga-amalite ọrụ n'immachi ndị ọchị ehi echigharị ehi ha n'akụkụ Ọwụwa anyanwụ Naịjịria dị ịcheịche.

"Onye ọbụla ahụrụ ehi ya ka ọ na-akpagharị n'ebe na-abụghị ebe edopụrụ ya iche ehi, ihe onye ahụ hụrụ ya were"

Cheta na n'oge gara aga na Ipob machiri ndị mmadụ iri anụ ehi Awusa n'Ọwụwa Anyanwụ nke mere otu jikọrọ ndị na-ebudata anụ na nri n'Ọdịda Anyanwụ a kpọrọ 'Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria' ji kwuo na ha ga-agbaso mkpebi a Ipob site n'ịkwụsị ibudata ahịa na mpaghara ala Igbo mana nke a mechara hapụ ịdị ire.