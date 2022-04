Stanley Okorie: Lee otiegwu Nollywood tiri ‘Happy Mumu’, ‘I go chop your dollar’

nkeji 43 gara aga

Egwu so n’otu n’ime ihe ndị na-eme ejije ka ọ tọwanye ụtọ.

Egwu ndị o tirila na Nollywood gụnyere: 'Happy Mumu', 'I go chop your dollar'(nke ụfọdụ chere na ọ bụ Nkem Owoh tiri), 'Share the national moi moi', na ọtụtụ ndị ọzọ.