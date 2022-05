Yahaya Bello ziri m ọrụ, ya ka m ga-agara ọrụ maka ọkwa Onyeisiala 2023 - Uwazurike

nkeji 57 gara aga

Uwazurike kwuru na ọ bụ ya na ndị otu 'Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra' mere ngagharị ahụ, mana ndị MASSOB agọlahụla Uwazurike.