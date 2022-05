New Igbo wife: Mkpa dị n’ịnabata nwunye ọhụrụ n’ala Igbo

nkeji 8 gara aga

Ịjụ ese: Ọ bụghị naanị ndị chọrọ ịlụ onwe ha ga-ekwekọrịta ịlụ, ndị be nwoke na nke nwaanyị ga-ekwetakwa ma ụmụ ha a ga-alụ onwe ha. Ọ bụkwa n'oge a ka a ga-eleba anya ebe nwoke na nwaanyị ahụ si, marakwa na ndị be ha a bụ ezigbo mmadụ, na o nwere etu ọbụla ha siri bụ nwanne. Maka n'ala Igbo, nwanne na nwanne anaghị alụ onwe ha, ọ bụ arụ.

Ụgwọ isi nwaanyị: N'ụfọdụ ebe, ego a na-akwụ n'isi nwaanyị dị oke ọnụ ahịa, mana n'ụfọdụ ebe, ọ dịghị etu ahụ. Mana a na-akwụ ụgwọ n'isi nwaanyị maka etu be ndị nke nwaanyị siri zụlite ya ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ dị mma ịlụ alụ.

Mana ihe ọzọ dị mkpa anaghị ekwuta maka ya bụ etu e si anabata nwunye ọhụrụ ahụ na be di ya ọhụrụ.

Ọkammụta Chigozie Nnabuihe (Department of Linguistics, African and Asian Studies n'University of Lagos) kwuru na ịnabata nwunye ọhụrụ bụ omenaala, ọbụghị nso ala.