Ralph Uwazurike: Esoghị m na ndị na-ekwu na agaghị enwe ntuliaka na Naịjirịa

nkeji 19 gara aga

Onye bụ Ralph Uwazurike

Ọ bụ ya malitere otu a kpọrọ 'Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra' n'afọ 1999.