Atilogwu Dance: Etu egwu Atilogwu siri nweta aha ya

nkeji 19 gara aga

Egwu Atilogwu so n'egwu bụ ọkaibe n'emume 'Festical of Arts and Culture' (Festac) nke e mere na Naịjirịa n'afọ 1977.