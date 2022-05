Psoriasis mere ka m mepụtawa ude na-edozi ahụ m nakwa nke ndị mmadụ - Udoka Nwosu

Udoka kwuru na ugbua, o nwetala ikike n'aka ngalaba dịka National Agency for Food and Drug Administration and Control, imepụta ude, ncha na ihe ndị ọzọ na-enye aka idozi ahụ ndị mmadụ.