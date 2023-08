Ministerial List: Eserese gosiri ndị niile Onyeisiala Tinubu nyere ọkwa minista

E nyela Imaan Suleiman Ibrahim ọkwa Minista nke steeti na-ahụ maka ndị Uweojii.

Ọ bụbụ Onyeisi na-ahụ ngalaba na-ebu agha megide mgbere mmadụ a kpọrọ 'National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons' tupu e mee ya kọmịshọna na ngalaba na-ahụ maka ọdịmma ndị gbara ọsọ ndụ nke a kpọrọ 'Federal Commissioner of the National Commission for Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons'.