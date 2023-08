Ụfọdụ ihe ndị dị mkpa banyere mmalite egwuregwu bọọlụ ụmụnwaanyị n’ụwa

Otu bọọlụ ụmụnwaanyị Naịjirịa so na otu akacha mara n'asọmpị bọọlụ ụmụnwaanyị n'Afrịka

O ruru afọ 50 ọzọ tupu egwụ bọọlụ ụmụnwaanyị eteela n’ụra ọzọ, nke a so n’ihe mere egwu bọọlụ ụmụnwaanyị ji anọzị n’azụ egwuregwu bọọlụ ụmụnwaanyị ugbua.

Dịka a na-agba iko mba ụwa Fifa nke ụmụnwaanyị 2023 na mba New Zealand, anyị tinye anya n’ụfọdụ ihe ndị dị mkpa banyere asọmpị egwuregwụ bọọlụ ụmụnwaanyị n’ụwa nakwa etu o siri malite.

Lily Parr bụ nwaanyị mbụ e tinyere aha ya ma nye nkwanye ugwu 'Hall of Fame' pụrụiche n'ụlọ ngosi 'National Football Museum' n'afọ 2002

Nwaanyị a bụ oyiri Eden Hazard n’oge ndụ ya

Lily Parr so na ụmụnwaanyị mbụ ji egwuregwu bọọlụ mere aka ọrụ. Ọ gaara otu Dick Kerr nke ụmụnwaanyị bụ otu aha ya si n’ebe a na-edobe ngwa ọgụ na mpaghara Preston n’oge agha ụwa nke mbụ bụ ebe ọtụtụ ndị so n’otu bọọlụ a bi.

Egwuregwu bọọlụ ụmụnwaanyị n’oge ahụ na-arata ọha ndị mmadụ

E mechara machie egwuregwu bọọlụ ụmụnwaanyị

N’ikpeazụ, ka afọ 50 gachara - Ụmụnwaanyị nweziriike iji egwuregwu bọọlụ mere aka ọrụ

N’Afrịka, asọmpị bọọlụ ụmụnwaanyị malitekwara rịwa elu dịka a malitere ịgba asọmpị ụmụnwanyị Women's Africa Cup of Nations malitere n’afọ 1991 maba e malitere ịgba ya kwa afọ abụọ n’afọ 1998.

Otu a enwetela mmeri n’asọmpị Women’s Africa Cup of Nations ugboro 11. Otu a bụkwa naanị otu si ‘Confederation of African Football’ rurula agba so agba ikpeazụ n’asọmpị iko mbaụwa Fifa nke ụmụnwaanyị nakwa asọmpị Olympics.