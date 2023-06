‘Sit at home’ ebiela n’Enugu steeti? Lee ka ọnọdụ ebe dị

Gọvanọ Peter Mbah gbarụrụ ihe nye 'sit at home' dịka o na-ekwu na ya bụ iwu na-emetụta ọganihu steeti Enugu steeti

otu elekere gara aga

Otu n’ime ha gbara ọkpụrụkpụ o ji malite ọrụ ya bụ ima ọkwa dara ụda nke na-amachi ndị mmadụ nakwa ụlọọrụ ọbụla na steeti ahụ isonye n’iwu onye nọrọ n’ụlọ e ji ‘sit at home’ mara n’akụkụ Ọwụwa Anyanwụ Naịjirịa.

Ibu agha megide 'sit at home' n'Enugu dịka o siri kwuo ga-amalite n'ụbọchị Mọnde, abali ise nke ọnwa Juun, 2023.

Otu ndị Ohaneze ndigbo, Bịshọpụ ụka Katọlịk na Nsukka bụ Catholic Bishop of Bịshọpụ Godfrey Onah, Achịbịshọpụ ụka Anglịkan n'Enugu bụ Emmanuel Chukwuma, otu jịkọrọ ọgbakọ ndị obodo dị iche iche n'Enugu bụ 'Enugu State Association of Presidents-General of Town Unions' nakwa ndị ọzọ nwere agba na steeti ahụ zipụtara ozi dọnyere Gọvanọ Mbah ukwu n'ọkwa a o mara.