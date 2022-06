Ejikọzila aha Peter Obi na ndị nwụrụ na mmiri Ezu - MASSOB

nkeji 40 gara aga

Otu na-achọ mwereonwe Biafra Movement for the actualization of the sovereign state of Biafra (Massob) ekwuola ka ndị akụkọ ụgha kwụsị ijikọ aha Peter Obi nakwa ozu ndị ahụrụ na mmiri Ezu.