Etu e si nwụchi ụmụnwoke atọ a sị dinara nwata dị afọ 13 n’ike n’Anambra

otu elekere gara aga

Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ na-egbochi ntọrọ nakwa orure ndị mmadụ na Naịjiria bụ National Agency For Prohibition of Trafficking in Persons (Naptip) gwara BBC Igbo n’ụbọchị Tọọzde na ha kpara nkata nwụchịe ụmụnwoke atọ n’ime anọ a na-enyo dịnara nwata nwaanyị dị naanị afo 13 n’ike na Nkpor nke okpuruọchịchị Idemmili Nọt, N’Anambra steeti.