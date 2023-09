Gịnị mere ndị ndu mbaụwa ji agbakọ na UN?

Ajụjụ banyere nkwalite mba ụwa na-etu a ga-esi egbo nsogbu mgbanwe ihu igwe bụ ihe ga-abụ isi okwu oge ndị ndu mba ụwa ga-ezukọ na ọgbakọ 'United Nations General Assembly' na New Yọk.

Gini bụ 'United Nations' n'ọgbakọ ya bụ 'General Assembly'?

Ugbo a e nwere mba 193 so na ya bụ ndị otu ahụ n'ime mmụọ na n'ezi okwu , ma nwe mba abụọ ji otu ụkwụ kwụrụ- the Holy See (ebe Rome bụ ebe Popu na-achị) na steeti Palestine.