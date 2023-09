Afcon 2023: Kedụ mgbe asọmpi Iko Mba Afrịka ga-amalite?

Ebe foto si, BBC Sport Nkọwa foto, (Site n'aka ịkpa gawa aka nri) Sadio Mane, Andre Onana, Wilfred Zaha ma Mohamed Salah

A mataka otu egwuregwu ndị ga-eso gbaa asọmpi a mana ị maara mgbe ọ ga-amalite nakwa etu ọ ga-esi metụta ndị ọgba bọọlụ na Premier League nakwa ndị ọzọ na mbaụwa?

N’ihe chụwara otu ọnwa n’ine Jenụwarị na Febụwari, ndị ọgba bọọlụ ụkwụ na-aghọ nkọ ga-achọ ịmabute iko a nke otu Confederation of African Football (CAF) na-ahazi kwa afọ abụọ.

Senegala bụ ndị ji iko a ga-akpọpụta ndị ọgba bọọlụ ha gụnyere Sadio Mane nke Al-Nassr na ọ bịara ọhụrụ bụ Nicolas Jackson nke Chelsea ebe Egypt bụ mba kachasị ibute iko ugboro asaa ga-akpọpụta onyendu ha bụ Mohamed Salah nke Liverpool.

Lee ihe i kwesịrị ịma maka asọmpi a, mgbe ọ ga-ebido na ndị ọgba bọọlụ ga-ahapụ otu egwuregwu ha n’ofesi.

Kedụ mgbe Afcon 2023 ga-amalite?

Asọmpi Afcon nke agba iri atọ na anọ (34th edition) ga-adị n’ụbọchị 13 Jenụwarị ruo 11 Febụwarị 2024.

Ọ ga-abụ ugboro abụọ mba Ivory Coast ga-ahazi asọmpi a, mgbe mbụ ha nabatara mba Afrịka ndị ọzọ bụ n’afọ 1984.

Na-agbanyeghi na ọ bụ n’afọ 2024 ka a ga-agba ya, mana ha e jiri maara ya bụ nke afọ 2023.

Asọmpi mbido ya ga-abụ n’etiti mba a na-ahazi ya e ji Enyi maara na mba ọzọ a ga-etinyere ha.

Otu egwuregwu ndị kachasị mee ọfụma n’agba nke mbụ ahụ ga-enwe ohere ịgafe n’agba mgbapụ, agba anọ nke ikpeazụ, agba abụọ nke ikpeazụ nakwa agba nke ikpeazụ kpọmkwem.

A ga-anọ n’ọgbọegwuregwu Alassane Ouattara dị n’Abidjan, isi obodo Ivory Coast gbaa asọmpi nke ikpeazụ n'ụbọchị 11 Febụwarị.

Ebe foto si, Getty Images Nkọwa foto, E mepere ọgbọegwuregwu Alassane Ouattara n'afọ 2020, ọ bụ otu egwuregwu Ivory Coast na-agbakaarị bọọlụ ha.

Kedụ ihe mere n’agba itozuoke?

Nke a bụ ugboro atọ mba iri abụọ na anọ ga-eso gbaa asọmpi a kamgbe a gbanwere ya na 2019.

Na-agbanyeghi na Ivory Coast bụ mba na-ahazi ya mana ha so gbaa asọmpi itozuoke ebe ha so Zambia na-azụ gbaa ndị abụọ n’otu H. Mba iri abụọ ndị ọzọ sonyere ndị a dịka ha tozukwara oke.

Mba niile ga-esonye n’asọmpi a agbabuola n’otu n’ime ugboro abụọ a gbara asọmpi a ewepụ mba Zambia maburu iko n’afọ 2012 bụ ndị na-abịaghachị kamgbe afọ 2015 nakwa Mozambique bụ ndị na-abịa kamgbe afọ 2010.

Mba Central African Republic gaara ịbụ ndị na-abịa asọmpi a n’afọ mana ha mara afọ n’ala mgbe Ghana meriri n’asọmpi ikpe azụ.

Mba Gabon bụ ebe Pierre-Emerick Aubameyang bụ mba kachasị maa afọ n’ala n’etozughi oke, ha bịala asọmpi a ugboro atọ n’ime ugboro anọ.

Mgbe a ga-ahọrọ ndị ga-ezute ibe ha na etu e si eme ya?

A ga-ahọrọ mba ga-ezute ibe ha n’asọmpi Afcon n’Abidjan n’ụbọchị 12 Ọktoba n’elekere asatọ nke abalị. (1900 GMT).

Dịka etu Fifa siri hazie ya, aha mba iri abụọ na anọ ga-anọ n’ime ito anọ. Mba Ivory Coast bụ n’ogogo itoolu n’Afrịka mana e tinyere ha n’ite nke mbụ.

ITE MBỤ - Ivory Coast (*50), Morocco (13), Senegal (20), Tunisia (29), Algeria (34), Egypt (35)

ITE ABỤỌ - Naịjirịa (40), Kameruun (41), Mali (49), Burkina Faso (58), Ghana (60), DR Congo (64)

ITE ATỌ - Saụt Afrịka (65), Cape Verde (71), Guinea (81), Zambia (82), Equatorial Guinea (92), Mauritania (99)

ITE ANỌ - Guinea-Bissau (106), Mozambique (113), Namibia (114), Angola (117), The Gambia (118), Tanzania (122)

(*ogogo ha nọ na fifa)

A ga-ekewa otu egwuregwu ndị a n’ime otu isii nwere mmadụ anọ n’ime ha. Tupu e ahọpụta ndị a, a ha-adị mbụ mawapụta ebe ndị ha ga-anọ agba asọmpi a.

A ga-agba asọmpi ndị a n’ọgbọegwuregwu isii dị n’obodo ise;

Ọgbọegwuregwu Alassane Ouattara, Abidjan (mmadụ 60,000)

Ọgbọegwuregwu Felix Houphouet Boigny, Abidjan (mmadụ 33,000)

Ọgbọegwuregwu Stade de la Paix, Bouake (mmadụ 40,000)

Ọgbọegwuregwu Amadou Gon Coulibaly, Korhogo (mmadụ 20,000)

Ọgbọegwuregwu Laurent Pokou, San Pedro (mmadụ 20,000)

Ọgbọegwuregwu Charles Konan Banny, Yamoussoukro (mmadụ 20,000)

Otu caf na-akpọtọta ndị a ma ama n’Afrịka gbarala bọọlụ n’oge gara aga ka ha mee nhọpụta a.

Ị ga-atụ anya ịhụ ndị a ma ama n’Ivory Coast gụnyere Kolo na Yaya Toure, mmadụ abụọ ndị gbaara otu Enyi bọọlụ ma merie mba Ghana iji mabute iko a nke ugboro abụọ n’afọ 2015.

Ebe foto si, BBC Sport Nkọwa foto, Kamel Ahmed Hassan onyendu otu Egypt mabutere ike nke ugboro asaa n'Angola n'afọ 2010

Kedụ mgbe ndị na-agba bọọlụ na Premier agaghị anọ ya?

Nke a bụ ntuziaka na-aegosi asọmpi ndị na-agba bọọlụ na Premier League agaghi esonye na ya, ọkachasị ma mba ha na-eme ọfụ n’asọmpi Afcon.

Ezumike Winter: 15-28 Jenụwarị

Asọmpi ikpeazụ ha nwereike ịgba n’otu ha: Ngwụcha izuụka Jenụwarị 6/7 (agba atọ nke FA Cup)

Opekatampe asọmpi ha agaghị eso gbaa: Otu (Asọmpi Premier League)

Asọmpi kachasị ha agaghị eso gbaa: Asatọ (Premier League anọ, agba anọ nke FA Cup, ụkwụ abụọ na nke abụọ n’asọmpi semi-final nke Iko Carabao Cup, ụkwụ mbụ mke agba mgbapụ Champions League)

Mgbe ha nwereike ịlọghachị: 27 Jenụwarị (agbapụ n’agba mbụ), 4 Febụwarị (Agba mgbapụ) 11 Febụwarị (agba anọ nke ikpeazụ), 18 Febụwarị (agba abụọ nke ikpeazụ)

Ebe foto si, Getty Images Nkọwa foto, Nwafọ mba Morocco bụ Sofyan Amrabat mere ọfụma n'asọmpi Iko Mbaụwa afọ 2022 ma banye n'otu Manchester United site na Fiorentina

Kedụ maka ndị Saụdi Arebia na ndị ọzọ?

Saudi Pro League

Ezumike Winter: 29 Disemba - 14 Febụwarị

Asọmpi ikpeazụ ha nwereike ịgba n’otu ha: 28 Disemba (Pro League)

Opekatampe asọmpi ha agaghị eso gbaa: O nweghi

Asọmpi kachasị ha agaghị eso gbaa: Atọ (Saudi Super Cup semi-finals and final, Asian Champions League last 16 first leg). N’ihi ezumike Winter, enweghi asọpmpi Pro League ndị ọgba bọọlụ agaghị eso gbaa.

Mgbe ha nwereike ịlọghachị: Asọmpi Saudi Super Cup na Jenụwrị (ọpụpụ n’agba nke mbụ), 17 Febụwarị (agba mgbapụ)

Spanish La Liga

Ezumike Winter: 22 Disemba - 1 Jenụwarị

Asọmpi ikpeazụ ha nwereike ịgba n’otu ha: Ngwụcha izuụka 6/7 Jenụwarọ (Copa del Rey agba 32)

Opekatampe asọmpi ha agaghị eso gbaa: Abụọ (La Liga)

Asọmpi kachasị ha agaghị eso gbaa: iri na otu (La Liga ise, Copa del Rey agba mgbapụ agba anọ nke ikpeazụ, ụkwụ mbụ agba abụọ nke ikpeazụ, agba abụọ nke ikpeazụ na agba ikpeazụ nke Supercopa de Espana, ụkụ mbụ nke agba mgbapụ Champions League)

Mgbe ha nwereike ịlọghachị: 27 Jenụwarị (ọpụpụ agba mbụ), 4 Febụwarị (agba mgbapụ), 7 Febụwarị (agba anọ nke ikpeazu), 17 Febụwarị (agba semi-finals na agba nke ikpeazụ)

Italian Serie A

Ezumike Winter: None

Asọmpi ikpeazụ ha nwereike ịgba n’otu ha: Weekend of 6/7 January (Serie A)

Minimum number of matches missed: Two (Serie A)

Maximum number of matches missed: Eleven (Six Serie A, Supercoppa Italiana semi-finals and final, Coppa Italia last 16 and quarter-finals, Champions League last 16 first leg)

Possible return date: 27 January (group stage exit), 4 February (last 16), 7 February (quarter-finals), 17 February (semi-finals or final)

Ebe foto si, Getty Images Nkọwa foto, Nwafọ Naịjirịa bụ Victor Osimhen na-agba Napoli bọọlụ kachasị nye goolu n'agba itozuoke dịka o nyere goolu ugboro 10

French Ligue 1

Winter break: 21 December - 13 January

Potential final club match: Weekend of 6/7 January (Coupe de France last 32)

Minimum number of matches missed: Two (Ligue 1)

Maximum number of matches missed: Eight (Five Ligue 1, Coupe de France last 32 and last 16, Champions League last 16 first leg)

Possible return date: 27 January (group stage exit), 4 February (last 16), 7 February (quarter-finals), 16 February (semi-finals or final)

German Bundesliga

Winter break: 18 December - 11 January

Potential final club match: Weekend of 16/17 December (Bundesliga)

Minimum number of matches missed: Two (Bundesliga)

Maximum number of matches missed: Seven (Five Bundesliga, DFB-Pokal quarter-finals, Champions League last 16 first leg)