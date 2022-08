Ikperikpe ọgụ, Atịlọgwụ, Egedege na egwu ọdịnala ndị ọzọ e ji mara ndị Igbo

Nwoke ahụ gaa n’ọhịa gbata nnụnụ, o were nye nna ya ka ọ gọọ ọfọ, nyekwa nne ya ka o sie ma kee ndị okoroọbịa ibe ya.

Atịlọgwụ so otu n’ime egwu e jiri mara ndị Igbo

Atilogwu so n'egwu tuuru ugo n'emume 'Festical of Arts and Culture' (Festac), e mere na Naịjirịa n'afọ 1977.