Etu ndị uweojii Anambra si jichie ụkọchukwu Katọlik na ndị ọzọ maka iso n'otu Massob

nkeji 52 gara aga

Ndị uweojii n'Anambra Steeti ejichiela otu ụkọchukwu Katọlik aha ya bụ Samuel Aniebonem na mmadụ ise ndị ọzọ n'ihi ebubo na ha bụ ndị otu na-azọ nnwereonwe Biafra a na-akpọ 'Movement for the Actualiasation of the Sovereign State of Biafra (Massob).