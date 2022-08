Etu e si tọrọ ndị sịsta ụka Katọlịk anọ n’ụzọ Umulolo, Okigwe

nkeji 39 gara aga

Ihe a mere n’okporoụzọ a nke e jizi akụkọ ntọrọ ndị mmadụ were mara.

Akụkọ ntọrọ ndị sịsta anọ a pụtara ihe dịka otu jịkọrọ ndị sịsta nke The Sisters Of Jesus The Saviour zịpụtara ozi nke isi okwu ya bụ ‘akụkọ dị mwute’ ma kwuo na a tọọrọ ndị otu ha mmadụ anọ.