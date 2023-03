Alex Otti: Ije nwa anịga dọkara onyendo PDP

otu elekere gara aga

Dịka onye ọrụ Inec chịkọtara ntuliaka ahụ bụ Ọkammuta Nnenna Oti,si kpọpụta ya, Otti ji vootu 175,467 were merie Okey Ahiwe nke Peoples Democratic Party bụ onye nwetara vootu dị 88,529, ebe Enyinnaya Nwafor nke Young Peoples Party (YPP) gbara onye nke atọ nwetara vootu 28,972.

Mkpọpụta a so oge e gbuburu dịka Inec mechiri mkpọpụta mpụtara si okpuru ọchịchị dị iche iche ka o rutere mpụtara nke si Obingwa mana Ọkammuta Oti mechara bia ya bụ okwu.

Ọnụ dara n'abia

Ije nwa anịga gbaturu enyi

Otti jiri anya ya hụ ntị ya dịka ọ zọrọ ọkwa gọvanọ n'aha otu All Progressive Grand Alliance (APGA) n'afọ 2015, ọtụtụ chere na o meriri mana ụlọikpe napụrụ ya ara n'ọnụ ma nye Okezie Ikpeazu bụ gọvanọ na-apụ mmeri oge ahụ.

Onye bụdị Alex Otti

Onye Isiala ngwa, Otti gara akwụkwọ Primari na Sekọdịrị n'Abia tupu ọ gaa mahadum 'University of Port Harcourt' bụ ebe ọ gụrụ "Economics' ma jiri nzere ọkaibe 'First Class" were pụta n'afọ 1988.