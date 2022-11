Ihe mere akụkọ mwakpo ụmụnwaanyị jiri bụrụzie ‘atụrụ tawa’ na Naịjirịa

Ọ gịnị kpatara mmekpa ahụ ụmụnwaanyị ji arị elu?

Omume ndị nọ n’ọchịchị

Kama Elisha Abbo natara ihe nrite dịka onye omeiwu bụ ọkaibe n'aka otu kpọrọ onwe ha ‘inter-community awareness for change and development initiative’.

Iwu Naịjirịa banyere imekpa ụmụnwaanyị ahụ

Okpukerechi/omenala

Na Naịjirịa, ngalaba 'Ministry of Women Affairs', nakwa ụlọọrụ 'National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons' (Naptip) so na ngalaba gọọmentị ebe ụmụnwaanyị a wakporo n'ike, maọbụ ndị a na-emekpa ahụ nwereike inweta enyemaka.