Ihe Uche Mefor kwuru maka nchọta Biafra na 2023

Biafra agaghị abịa na 2023 - Mefor

Ebee bụ Biafra?

Kedụ ndị bụ IPOB?

Enweela otu dị icheiche pụtara ịzọ maka nnwereonwe Biafra, ha gụnyere 'Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra' (Massob), 'Biafra Zionist Movement' (BZM), nakwa 'Indigenous People of Biafra (Ipob).