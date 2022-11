Otu n'ime ndị ohi a gbara ọkụ n'Enugwu bụbu onye uweojii - Ahmed Ammani

otu elekere gara aga

Ọ bụzị ebe ahụ ka igwe mmadụ ahụ gbakọrọ tiri ha ihe ma munye ha ọkụ. Dika otu onye mini bus hụrụ ebe ịhe mere gwara BBC "amara m nke ahụ dị ọcha n'ime ha, ọ bụ onye uweojii na New haven police station, ọ na akwụ na checkpoint anakọrọ anyị ego".

Kọmishiona Uweojii n'Enugwu bụ Ahmed Ahmani kwetara na ọ bụ eziokwu na otu n’ime mmadụ abụọ ahụ agbara ọkụ bụbu onye uweojii were kwuo na achụbuọla ya n'ọrụ n'ihi ajọ akparamagwa.

CP Ahmani nyere iwu ka ndị otu nyocha uweojii akpọrọ State Criminal Intelligence and Investigation Department (SCIID) jee mee ezigbo nchọpụta ihe kpatara ihe ọdachị ahụ.

Ndị uweojii kwukwara na ndị niile aka ha dị na ịgba ụmụnwoke abụọ ahụ ọkụ dara iwu megidere "Jungle Justice Act 2015, the amended police act 2020 and other Laws” wee kwee nkwa na-aga anwụchi ha niile.