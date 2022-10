Asuu Strike: Lee ndị abụbụọrụ Asuu baara uru na ndị ọ ghọrọ ahịa

elekere 3 gara aga

N'ụbọchị Fraịde, abalị iri na anọ nke ọnwa Ọkụtoba ka otu jikọrọ ndị nkuzi mahadum na Naịjirịa bụ 'Academic Staff Union of Universities' kagburu abụbụọrụ ha malitere n'ọnwa Febrụwarị afọ 2022.

1) Gọọmentị Naịjirịa

2) Ndị otu CONUA na NAMDA

Ebe foto si, Ministry of Labour

Dịka abụbụọrụ ndị ASUU na-aga n'ihu, otu ndị nkuzi abụọ a kpọrọ 'Congress of Nigerian University Academics' (CONUA) na 'National Association of Medical and Dental Academics' (NAMDA), nwetara nnabata n'aka gọọmentị etiti.