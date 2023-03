Nigerian elections: Tigbuo-zọgbuo na mkpagbu ndị na-atụ vootu chị ọgbọ na ntuliaka ọkwa gọvanọ na steeti ụfọdụ

Tigbuo-zogbuo, iyi egwu na mkpagbu bụ ihe so ntuliaka ọkwa Gọvanọ na ụlọomeiwu steeti n'ọtụtụ steeti e mere ntuliaka na Satọdee a.

Mkposa atụmvootu na mkpagbu ndị pụtara ịtụ vootu

Otu onye so na ndị enweghị ohere tuo vootu kwuru sị “Aṅụọla m iyi na m agaghị atụ vootu ọzọ."

Ụlọọrụ na-agba mbọ maka ikike dịrị onye ndị mmadụ bụ 'Centre for Democracy and Development' so lee ka ntuliaka si gaa na mpaghara dị iche iche na Naijiria kwuru na e nwere mkpachi ndị chọrọ itụ vootu na Bayelsa, Enugwu, Jigawa, Sokoto na Legọs steeti.