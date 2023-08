SSA on house pool, Ministry of Happiness nakwa ọkwa gọọmentị ndị ọzọ pụrụịche

Ọkwa gọọmentị ndị ọzọ pụrụiche nke ndị Gọvanọ hibere

Ministry of Happiness: N'afọ 2017, Rochas Okorocha bụ Gọvanọ mgbe ahụ kere 'ministry of happiness'. Ọ họpụtara Ogechi Ololodi dịka Kọmịshọna for Happiness and Purpose fulfillment. Ọrụ ya dịka Rochas si kọwa bụ ịhazi ngalaba ndị ọzọ ịrụ ọrụ ha n'ụzọ ga-enye ndị steeti ahụ aṅụrị.