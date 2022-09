Nwa m gara ikpofu ahịhịa kamgbe Wenezde, mana ahụkwaghị m ya ọzọ

nkeji 55 gara aga

Etu ya bụ ihe si mee

"Mana ka m rutere ebe a na-ekpofu ahịhịa, ahụghị m ya. Amalitere m ịchọ ya ebe niile, chọrọ ya gaa n'ụlọ ụfọdụ ndị enyi ya, mana ha sị na ọ bịaghị be ha."

N'ọnwa Ọgọọst, 2022, ụlọọrụ The International Committee of the Red Cross (ICRC) zipụtara ozi na Naịjirịa bụ mba Afrịka ebe ndị mmadụ kacha efu efu, ọkachasị ụmụaka.