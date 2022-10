Etu nwaanyi si tigbuo nwa nwa ya, tụnye ozu ya n’ọhịa n’Anambra

otu elekere gara aga

Kedụ ka akụkọ a siri gbaa n’ọha?

Ọ bụ ụlọakwụkwọ nwata ahụ gbaara ndị ụlọọrụ gọọmentị na-ebuso ịtụ mgbere mmadu agha na Naijiria ama. Nke a bụ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) nke gbara mbọ hụ na aka kpaara nwaanyị ahụ.