Etu ịchị ọchị si bụrụ ọgwọ m n’ọrịa

nkeji 28 gara aga

Ịchị ọchị so n’ukpuru etu e si kee mmadụ. Ụmụaka a ka ku n’aka na-achị ma egwusa ha egwu.

Okonkwo kọwara na ịchị ọchị so etu ndị mmadụ si eme ka nkwukọrịta nakwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mfe ma na-aga were were.