Collection of PVC: Etu iwere akwụkwọ atụmvootu si gaa n'Ebonyi, Imo, Enugu, Anambra, Abia taa

otu elekere gara aga

PVC Colection: Ụlọọrụ Inec n’Awka kpọchiri akpọchi taa

Na-agbanyeghị nnukwu mmiri zọro, ọtụtụ ndị mmadụ pụtara iwere Kaadị PVC n’ụlọọrụ Inec dị n’isiụlọọrụ Okpuru Ọchịchị Obio/Akpor dị na Rịvas steeti. people still stood their ground for the love of a better Nigeria. They chose to be drenched rather than going home without their PVCs