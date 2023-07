Etu uloikpe si nyeghachi ụmụnne nwaanyị anọ ala nna ha ụmụnne ha nwoke napụrụ ha

nkeji 8 gara aga

Iwu a kpọrọ ‘Prohibition of the Curtailment of Women’s Rights to Share in Family Property Law’ hụrụ na ụmụnne nwaanyị anọ a ketere oke karịa ụmụnne ha nwoke atọ n’ihe nketa nna ha hapụrụ ha.