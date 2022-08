Ọ bụghị eziokwu na a nwụchiri otu onye ọkwọụgbọelu maka ibunye ndị 'bandit' ngwaagha na Naịjiria

otu elekere gara aga

Quignolot nọ na foto dị iche iche ya na ndị uweojii nke Central Office for the Suppression of Banditry (OCRB) sere ka a nwụchiri ya na Bangui, ya na egbe dị iche iche, mgbọ nakwa ngwaọgụ ndị agha.