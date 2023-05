Emmanuel Iwuanyanwu: Ọ bụ isi kara aka ga-ebuli okiti nke Ohaneze Ndigbo

Na afọ 1963 ka ọ bara University of Nigeria Nsukka ebe ọgụrụ Civil Engineering, ebe ahụ ka osiri nwetascholarship gawa Germany were nwetakwuo degree nke ukwu ya.

Na 1967, Iwuanyanwu bara Army na nke Biafra were soro lụa agha Biafra. Ọsoro na ngalaba Biafra Research and Production nke mazi Benjamin Chukwuka nwosu bụ onye isi ha.osoro rụpụta ogbunigwe ejiri lụa agha ahụ.

Ka agha kwụsịrị, Mazi Iwuanyanwụ gara n'ihu rụwa ọrụ ya dịka Engineer ọ bụ. Onwe ụlọ ọrụ, Hardel, Hardel and Enic. Omechara baa na iji ego achụ ego ma nwekwaa ụlọ ọrụ larịrị iri na abụọ bụ akatamkpo na ala igbo, Naijiria nakwa uwa niile. Ụfọdụ ụlọ ọrụa gụnyere Sunrise insurance, Oriental Shipping lines ltd, Paradiae city Hotel, Daily Champion, calabar oriental and oriental hitels wee dịrị gawazịa.