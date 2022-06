Ihe Simon Ekpa, Rita Edochie, kwuru maka oku MNK kpọrọ ka udo chịa n'Ọwụwa Anyanwụ

28 Juun 2022

N'okwu nke ya, Simon Ekpa, bụ onye is otu na-akpọ onwe ha 'Autopilot', kwuru na ndị Kanu na-agwa okwu a bụ ndị "ihu abụọ" na "ndị nrapụta".

Ekpa kwuru sị: "Onye ndu na-agwa ụnụ, anyị abaịghị ebe a igbusisi onwe anyị kama ọ bụ ịlụrụ ndị be anyị ọgụ."

N'ime onyonyo ahụ o mere n'ụlọikpe n'ụbọchị Tuzde, o kwuru sị: "Achọrọ m ka ndị be anyị dere jụụ. A chọrọ m ka ndị be anyị nọrọ n'ụdọ. Ọgụ anyị na-alụ bụ iji chekwaa ndị be anyị, ọ bụghị igbusịsị ha."