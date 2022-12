Ihe ise dị n'ime 'Manifesto' ndị Labour Pati ji azọ ọkwa Onyeisiala na 2023

elekere 4 gara aga

Bola Ahmed Tinubu nke pati 'All Progressives Congress' (APC) wepụtara manịfesto nke ya ọ kpọrọ 'Renewed Hope' n'ụbọchị 21 nke ọnwa Ọktoba, n'Abuja; Abubakar Atiku nke 'Peoples Democratic Party' (PDP) ewepụtakwala manifesto nke ya nke ọ kpọrọ 'My Covenant with Nigerians'; ebe Omoyele Sowore nke pati African Action Congress (AAC) wepụtara manịfesto nke ọ kpọrọ 'A People's Manifesto for Total Liberation'.