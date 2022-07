Ihe CAN kwuru maka ndị a si na ha nọchịtere otu ndị ụka Kraịst

Ọnụ na-ekwuchitere onyeisi otu Christian Association of Nigeria bụ CAN n'ịchafụ bụ Bayo Oladeji kwuru na ndị a na-ewu na soshal Midia sị na ha bụ ndị 'Colege of Bishops' abụghị ndị otu CAN.