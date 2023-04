CBN: Ụlọakụ etiti nwereike iwere ego dị n'ọbaego gị dị 'Dormant'

nkeji 33 gara aga

Nke a pụtara ihe n'akwụkwọ pụrụiche ha wepụtara a kpọrọ "Draft of guidelines on the Management of Dormant Accounts, Unclaimed Balances and Other Financial Assets in Banks and Other Financial Institutions In Nigeria."