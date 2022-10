Etu ịta chịn gọọm, iji akpa wakịrị wakịrị ga-esi tinye gị na nsogbu n'ụfọdụ mba

otu elekere gara aga

Ụlọọrụ na-ahụ maka ụmụafọ Naịjirịa bi na mba ndị ọzọ bụ Nigerians in Diaspora Commission, zipụtara ozi kọwa na a tụrụ nwaada Lar nga maka ọ dara iwu mba ahụ na-ahụ maka nkesa ozi na ịntanetị bụ “ UAE cybercrime law.”

Lee ụfọdụ ihe ndị ị leliri anya nwereike imegide iwu n’akụkụ ụwa dị iche iche

Iwu ụfọdụ mba megidere ndị mmadụ isete foto maọbụ ihe onyonyo n'akụkụ mba ha dị iche iche. Nke gụnyere mba ebe okpukperechi ndị mmadụ megidere ya maọbụ ebe e nwere ihe zoro ezo ha achọghị mmepụta ya n'ihu ọha. Mba ebe ihe dị etu a na-eme gụnyere: Algeria, South Korea, The Sistine Chapel, Vatican City, Red Light District, Amsterdam, United Arab Emirates, Japan, Valley of the Kings, Luxor, Egypt, Mumbai, India na ebe ndị ọzọ. Na mba France, isete foto ndị uweojii maọbụ ụgbọala megidere iwu maọbụladị isete foto ihe ọzọ ma gosipụta onye uweojii n'ime foto gị nwa ntịị.