Etu e siri wakpoo onye ntaakụkọ BBC Igbo na ntuliaka okpuruọchịchị Ebonyi Steeti taa

nkeji 58 gara aga

Etu o siri gaa n'ebe ndị ọzọ

Dịka o siri dị, ụfọdụ otu patị so ene ụfọdị ndị esoghị na ya bụ ntuliaka.

Ụfọdụ otu ndị so na ya bụ ntụliaka bụ All Progressive Congress (APC), Labour Party, Peoples Democratic Party (PDP) na ndị ọzọ ebe All Progressive Grand Alliance (APGA), Young Peoples Party (YPP) na ndị ọzọ ekweghị iso zọọ ya bụ ọrụ.