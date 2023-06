Gịnị ka gọọmentị Enugwu Steeti maka ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ?

nkeji 38 gara aga

Ndị otu nzuzo a na-abụkarị ụmụakwụkwọ na-agụ n'ụlọakwụkwọ dị elu dị icheiche dị n'Enugwu nke gụnyere 'Enugwu State University of Technology' (Esut), 'Institute of Management and Technology' (IMT), 'University of Nigeria Enugu Campus' (Unec), 'Enugu State College of Education Technical (ESCET) na ndị ọzọ.