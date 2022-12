Etu anyị si rụpụta ogbunigwe e ji lụọ agha Biafra - Felix Oragwu

otu elekere gara aga

Dkta Felix Oragwu bu ihe Bekee kporo "nuclear physicist" ma burukwa onye nkuzi na mahadum University of Nigeria Nsuka tupu Agha Biafra adaa.

O bukwa onyeisi otu Scientific and Technology Group, bu otu ndi sayentist na inginia no na mahadum 'University of Nigeria Nsukka' na ụlọakwụkwọ ndị ọzọ dị elu nọ n' Ọwụwa Anyanwụ ochie hiwere oge Agha Bịafra malitere iji chọpụta ihe nka dị iche iche ha nyere ọgụ ahụ aka.