Nwajiụba na ndị ọzọ akpụpụla Bola Tinubu, APC na ndị ọzọ ụlọikpe maka ebubo ịzụ vootu

Onye bụbu Osote Minista agụmakwụkwọ na Naịjirịa bụ Chukwuemeka Nwajiuba ekwuola ihe mere ha ji kpụpụ All Progressive Congress (APC), Bola Tinubu na ndị ọzọ ụlọikpe.

Nwajiuba gwara BBC Igbo na "ọ bụ eziokwu na a kpụpụrụ ndị pati m n'ụlọikpe n'ọnwa Juun, mana ọ bụghị m kpụpụrụ ha kama e denyere m aha m na ndị so kpupu ha n'ụlọikpe.

Cheta na otu Incorporated Trustees of Rights for All International kpụpụrụ APC, Bola Tinubu, PDP na Atiku Abubakar nakwa ụlọọrụ Independence Electorial Commission (Inec) maka na ha sị na ha gobiri ndị tụụrụ ha vootu na ntụliaka imeụlọ ha mere n'ọnwa gara aga.