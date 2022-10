'We say no'... Lee ihe mere n'ụlọekpere 'adoration' Fr Mbaka n'ụbọchị ụka

otu elekere gara aga

Ndị nkwado Mbaka bucha akwụkwọ ndụ n'aka ma mere ngagharịiwe bata n'ogige ụlọ Fada Mbaka na-eti mkpu na-asị: "we say no", "we no go gree".