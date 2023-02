Ụlọọrụ Inec na ebe ndị ọzọ 'unknown gunmen' wakporo n'Anambra n'ụbọchị Wenezde

otu elekere gara aga

Ihe ndị uweojii kwuru

Ọ kọwara na ndị ahụ ji ogbunigwe arụpụtara were me ya bụ mwakpo, o kwukwara na ha ji ụgbọala Sienna anọ were bịa ya bụ ọrụ.