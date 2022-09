Ihe ise mere ndị mmadụ ji eme 'japa' na Naịjiria

Mba ndị kacha ewu ewu nke ọtụtụ n'ime ha na-achọ ụzọ ha ga-esi gbaga gụnyere UK, Amerịka, Canada, Australia, New Zealand nakwa ụfọdụ mpaghara Yurop ndị ọzọ.

Ihe mere ndị mmadụ ji agba ọsọ 4-40

Ọnọdụ enweghị nchekwa so n'isi sekpụ ntị mere ndị mmadụ ji agbapụ Naịjirịa ugbua.

Ọchịchị: Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ọnọdụ ọchịchị so achụ ha ọsọ eru ala n'ala Naịjiria. Ọtụtụ ozi na-apụta nke na-egosi na ndị ọchịchị na-agba ọnyụpa n'ọrụ ha nke gụnyere etu ha siri elekọta ego gọọmentị, etu ha siri elekọta ndị ha na-achị nakwa ebubo ndị na-apụta maka etu ha si etinye aka na nrụrụaka nakwa mpụ. Otu onye gbapụrụ Naịjirịa gbagaa ma Jamịnị aha ya bụ Chima Sanchez gwara BBC Igbo na ọ bụ iwe etu ndị ọchịchị Naịjirịa si eji aka ike achị ndị mmadụ n'oge ọchịchị onye kwuo uche ya a bụ ihe mere o jiri foro ntụtụ taa ma gbapụ Naịjirịa. Ọ tụrụ aka na ihe gbawara ya obi nke mere o ji pụọ Naịjirịa bụ mmachị gọọmentị Naịjirịa machiri Twitter n'afọ 2021. O kwuru na agwa ahụ egosighị nkwado ọchịchị onye kwuo uche ya. Na nso nso a, ụlọọrụ EFCC na-egbuso mpụ agha wepụtara aha ma wuchịe onye odebego gọọmentị etiti bụ Ahmed Idris maka ebubo izufe ego gọọmentị ruru ijeri N109.4.

Ndakpọ akụnaụba: Nke a emeela ka ọnọdụ ibi ndụ nke Bekee kpọrọ 'cost of living' rịa oke elu. Ihe isi ike mbụbanwaye ọrịa Covid-19 kpatara n'ụwa tinyere agha mba Ukraine na Rọshịa nakwa etu esi emefu ego gọọmentị na Naịjirịa mere ka ọnọdụ ibi ndụ na Naịjirịa danye n'ọnọdụ ọjọọ.

Ụlọọrụ National Bureau of Statistics (NBS) zipụtara ozi na Julaị nke kwuru na ọtanasị Naịjirịa eruola 19.64% ọnụ ọgụgụ kacha elu kemgbe afọ 17 gara aga.

Onyeisi ụlọọrụ Centre for the Promotion of Private Enterprise bụ Muda Yusuf, kwuru na nke a pụtara na ndị dara ogbenye na Naịjirịa ga-adakwụnye n'ọnọdụ ogbenye ka njọ.