Ndịagha Niger ekwupụtala mweghara ọchịchị mba ahụ n’ihu ọha

nkeji 39 gara aga

Ọchịagha Abdramane kwuru na ndịagha na-arụrụ otu ọchịchị National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) ọrụ.